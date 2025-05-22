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Общество

Новые правила въезда в Россию. Комментарий представителя МИД КР

Заведующий отделом консульского департамента МИД КР Алмазбек Байбосов прокомментировал в эфире «Биринчи радио» новые правила въезда в Россию.

С 30 июня 2025 года, напомним, иностранцы, въезжающие в РФ в рамках безвизового режима, должны будут заранее зарегистрироваться в приложении «Госуслуги RuID» и получить цифровой код для прохождения пограничного контроля. Не позднее 72 часов до планируемого въезда нужно заполнить заявление о въезде и предполагаемых сроках пребывания в России.

«По предварительной информации, на первоначальном этапе это будет носить добровольный характер, не будет обязательного принуждения. Это не будет основанием для непропуска на границе. Это правило действует для всех иностранцев, включая граждан КР, исключение только для граждан Беларуси», — сказал Алмазбек Байбосов.

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Он отметил, что такой электронный профиль трудового мигранта, по мнению российской стороны, будет способствовать дальнейшему контролю передвижения граждан, взаимоотношениям с госорганами при регистрации или получении каких-то госуслуг.

«Это эксперимент, чтобы посмотреть, как все будет дальше работать. В случае положительных результатов, скорее всего, эксперименты будут продолжены. Первоначально заявлено, что это продлится в течение года — с 30 июня 2025-го по 30 июня 2026-го. Если у нашего гражданина есть конкретная цель поработать в РФ, он может запросто использовать приложение, заполнить заявление и поехать. Для него проще будет пройти границу. По окончании регистрации через приложение будет выдан уникальный QR-код, который можно показать на границе», — пояснил Алмазбек Байбосов.

Напомним, в ноябре прошлого года правительство РФ приняло постановление «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Краткая инструкция для намеревающихся отправиться в РФ на десяти разных языках содержится на портале Госуслуги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329993/
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