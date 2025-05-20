21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1;

9.30-17.30 — отрезки улиц Хмельницкого, Керамической, переулки Марийский, Цветочный, село Орто-Сай (улица Кумара);

13.00-17.00 — отрезки улиц Боталиева, Мусоргского;

9.00-17.00 — жилмассивы «Киргизия-1» (улицы Восточная, Самойленко, Центральная, проспект Чингиза Айтматова, улицы Мостовая, Волоколамская), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Ак-Кайын, Шабдан, Термечикова, Садыбакасова, Ахунбаева), улица Киевская, 93, жилмассив «Ак-Ордо» (улица Жаныш Байыш), отрезки улиц Токтогула, Уметалиева, Тимирязева, Чокморова, села Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген, Новостройка), Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Кыргызская), микрорайон «Достук-1»;

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Нур-Ордо, Солтон-Сары, Арпа);

8.00-13.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо, Центральная);

13.00-18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо), отрезки улицы Ганди, северной объездной дороги.

2 Чуйская область