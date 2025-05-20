21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Хмельницкого, Керамической, переулки Марийский, Цветочный, село Орто-Сай (улица Кумара);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Боталиева, Мусоргского;
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Киргизия-1» (улицы Восточная, Самойленко, Центральная, проспект Чингиза Айтматова, улицы Мостовая, Волоколамская), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Ак-Кайын, Шабдан, Термечикова, Садыбакасова, Ахунбаева), улица Киевская, 93, жилмассив «Ак-Ордо» (улица Жаныш Байыш), отрезки улиц Токтогула, Уметалиева, Тимирязева, Чокморова, села Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген, Новостройка), Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Кыргызская), микрорайон «Достук-1»;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Нур-Ордо, Солтон-Сары, Арпа);
- 8.00-13.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо, Центральная);
- 13.00-18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо), отрезки улицы Ганди, северной объездной дороги.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Малая ГЭС), Мыкан (улицы Линейная, 16 га), Аламедин, ГЭС-2 (улицы Набережная, Гоголя, Алма-Атинская), Лебединовка (улица Чкалова, «Городок энергетиков»);
- 13.00-17.00 — село Константиновка (улицы Береговая, Садовая);
- 10.00-16.00 — села Арашан (улицы Чон-Курчак, Бектембаева, урочище, участки 87, 89), Кой-Таш (улица Ракишева), Нижний Татыр, Татыр, Кашка-Суу (улицы Медерова, Токтогула, Ала-Арчинская), Малиновка, Байтик (улица Ала-Арчинская), Таш-Добо (участок Интергельпо);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — Кара- Балта (улица Пушкина, переулок Жуковский, улица Оторбаева (медресе), район сахарного завода, улицы Фрунзенская, 8 Марта, медколледж, хлебзавод;
- 9.00-12.00 — село Жайыл;
- 9.00-17.00 — дачи на трассе Бишкек — Ош, села Тар-Суу (кошара), Чым-Коргон, Жаны-Алыш;
- 8.30-17.00 — село Суусамыр;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Куйбышева, Садовая, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупской, Некрасова, Люксембург, Буслова, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницына, Тоголока Молдо);
- 11.00-15.00 — село Киргшелк (улицы Мичурина, Биримдик, Дзержинского);
- 9.00-11.00 — село Новопокровка;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улица Масанчина), Беловодское (улица Пионерская);
- 9.00-19.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная), Ак-Суу (улица Проездная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Арчалуу, Достук, Салкын-Тор, Бир-Бол, Чокморова, Сон-Кол, Айтматова, Ажыматова, Идирис-Ата, Келечек, Коко-Мерен, Баетова, Мурас, Тайлак, Ырыскы, Байтика Баатыра, Проектируемая), Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Свободы, Правды, Строительная, Фрунзе, Мельничная, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Ключевая, Белинского, Труда, Ленина, переулок 40 лет Победы), Арал (улица Картамбаева);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Навои, Базарная), Тельман (улица Айтымбет);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 31, улицы Дубовицкого, Пушкина, Татарская, Казахстанская, Дунларова, Первомайская, Шамсинская, Пролетарская, Береговая, Интернациональная, Трясина, Пионерская, Победы, Овчарова), села Чуй (улицы Буранинская, Заречная, Сельская), Шамши;
- 8.00-18.00 — села Кайырма, Прогресс, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал, Кош-Кашат, Чон-Жар, Карагул, Шамши, Кошой, ущелье Туура-Кайын;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — село Красная Речка (кошары, объездная дорога, улицы Комсомольская, Почтовая, Панфилова, Кривощекова);
- 9.00-17.00 — село Нурманбет (улицы Садык, Алгадаева).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — Каракол (улицы Туркестанская, Пролетарская, Орозбекова, Салиевой, Крутикова, Ленина, Жамансариева, Чичерина, Ахунбаева, Абдрахманова, Нарынская, Алыбакова, Карасаева, Кирова, Кутманалиева, Асаналиева, Московская, Новостройка, Бору-Баш, микрорайон «Восход», 13), села Чельпек, Богатыровка, Липенка, Кытай, Ичке-Булун, Кой-Сары, Туура-Суу, Кичи-Орукту.
4Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (МРЭО ГАИ).