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Общество

В России могут запретить «Гарри Поттера» из-за «пропаганды чайлдфри»

Минкультуры России внесло поправку в ведомственный приказ о запрете в выдаче прокатных удостоверений для фильмов, пропагандирующих бездетную жизнь. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, такое решение исходит из закона, который запрещает пропаганду чайлдфри в СМИ, интернете, фильмах и рекламе в РФ. Изначально это был законопроект, который инициировали в сентябре прошлого года сенаторы и депутаты Госдумы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а в декабре 2024-го он уже вступил в силу.

Теперь картины с чайлдфри, порнографией, сценами насилия и жестокости, проявлениями идентичности ЛГБТК+ и гендерного перехода не смогут получить прокатные удостоверения. Министерство культуры опубликовало приказ о запрете 15 мая на портале правовой информации.

Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В случае публичного распространения информации о чайлдфри предусмотрен штраф в размере 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона — для юридических. При распространении среди несовершеннолетних следует штраф в размере 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч — для должностных лиц и до 5 миллионов — для юридических.

Как передает «Парламентская газета», блокировка коснется фильмов, содержащих следующие сцены:

  • побуждающие к отказу от деторождения или оправдывающие такой отказ, что создает позитивное отношение к ним;
  • информирующие о преимуществах отказа от деторождения или формирующие искаженные представления об их социальной равноценности;
  • демонстрирующие отрицательный образ беременности, материнства, отцовства или создающие положительное отношение к бездетности, что может мотивировать к отказу от деторождения.

Кроме того, издание предположило, что некоторые сериалы и фильмы уйдут с российских стриминговых площадок. Например, «Секс в большом городе» могут убрать из-за героини Саманты, которая сознательно на протяжении всего сюжета выбирает жить без детей.

В список попала и Бриенна Тарт из вселенной «Игры престолов». В сериале ее показали как женщину-воительницу, равную самым сильным рыцарям Королевской Гавани. У нее не было детей, и она посвятила свою жизнь защите друзей.

«Парламентская газета» считает, что и профессор Макгонагалл из всемирно известной саги о Гарри Поттере является примером чайлдфри, так как у нее не было детей.

Сообщается, что в Роскомнадзоре ответили: на данный момент их эксперты еще не проводили подобный анализ видеоконтента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329617/
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