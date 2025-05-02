Легализация авто с иностранными номерами: сколько владельцев оформили машины

В рамках кампании по легализации автомашин с иностранными госномерами владельцы 2 тысяч 852 автомобилей оформили документы. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.
По данным ведомства по состоянию на 28 апреля 2025 года легализовано:
- Бишкек – 769;
- Ош – 149;
- Баткенская область – 164;
- Джалал-Абадская область – 263;
- Нарынская область – 46;
- Ошская область – 451;
- Таласская область – 175;
- Чуйская область – 743;
- Иссык-Кульская область – 92.
Самое большое число легализованных автомобилей приходится на столицу, затем следует Чуйская область. В этих двух регионах зарегистрировано более половины всех легализованных транспортных средств.