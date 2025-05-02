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Общество

Легализация авто с иностранными номерами: сколько владельцев оформили машины

В рамках кампании по легализации автомашин с иностранными госномерами владельцы 2 тысяч 852 автомобилей оформили документы. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.

По данным ведомства по состоянию на 28 апреля 2025 года легализовано: 

  • Бишкек – 769;
  • Ош – 149;
  • Баткенская область – 164;
  • Джалал-Абадская область – 263;
  • Нарынская область – 46;
  • Ошская область – 451;
  • Таласская область – 175;
  • Чуйская область – 743;
  • Иссык-Кульская область – 92.

Самое большое число легализованных автомобилей приходится на столицу, затем следует Чуйская область. В этих двух регионах зарегистрировано более половины всех легализованных транспортных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328096/
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