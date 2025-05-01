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Общество

Зеленский ввел санкции против экс-советника главы Офиса президента Украины

Владимир Зеленский ввел санкции против экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом пишет «Медуза».

Глава Украины подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении персональных санкций.

Всего ограничения введены против 76 человек и 81 компании. Среди прочих в санкционные списки включили бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который уехал из Украины.

Алексей Арестович в январе 2023 года покинул пост советника главы Офиса президента Украины — после того, как предположил, что российскую ракету, разрушившую жилой дом в Днепре, сбила украинская ПВО.

В Украине против Арестовича возбудили два уголовных дела: одно за пропаганду насилия (из-за его слов о женщинах в видео), второе за лжесвидетельство (из-за конфликта с депутатом Верховной рады по поводу русского языка).

В РФ Алексей Арестович обвиняется в публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК) и распространении фейков о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Его включили в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга и заочно арестовали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328089/
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