Мэрия Бишкека направила транспорт в регионы из-за наплыва пассажиров

В связи с майскими праздниками и увеличением потока граждан, выезжающих из столицы, мэрия Бишкека задействовала общественный транспорт для перевозки пассажиров в регионы.

Как сообщили в муниципалитете, только 30 апреля с автовокзала муниципального предприятия «Бишкекавтобекети» более 3,5 тысячи человек отправились в Нарынскую и Иссык-Кульскую области.

При этом маршрутные микроавтобусы, обслуживающие межрегиональные рейсы, являются частным транспортом и не возвращаются обратно в Бишкек из-за отсутствия пассажиров. Также зафиксированы попытки искусственного завышения стоимости проезда.

Из-за нехватки транспорта 1 мая мэрия оперативно приняла меры: на маршрут Бишкек — Балыкчи направлены 10 автобусов муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт». Из Балыкчи пассажиры продолжают путь на маршрутных такси в северные и южные районы Иссык-Кульской области.

Для обеспечения безопасности автобусы сопровождаются сотрудниками муниципалитета совместно с представителями ГУОБДД МВД.

Кроме того, для перевозки пассажиров в Нарынскую область и другие направления привлечены маршрутные такси муниципального предприятия «Управление пассажирскими перевозками».