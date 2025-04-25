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Общество

Странных вирусов нет. Медики о ситуации с ОРВИ и гриппом в Кыргызстане

В Кыргызстане за 16-ю неделю 2025 года, с 14 по 20 апреля, зарегистрировано 6 тысяч 483 случая ОРВИ. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 5 процентов, что может быть связано с изменчивостью погоды — сначала было жарко, а позже похолодало. Но, в отличие от аналогичного периода 2024-го, идет снижение заболеваемости.

Случаев COVID-19 за 16-ю неделю года не зарегистрировано, а с октября прошлого года всего по республике зафиксировано 33 факта. Сезон гриппа прошел.

Отметим, что в редакцию обратилась читательница, которая посетовала на «странный вирус, который быстро распространяется в коллективе». Она рассказала о таких симптомах, как боль в горле, насморк или заложенность носа, головная боль, усталость, озноб или чувство лихорадки.

«Никаких новых, странных вирусов в стране нет. Для людей привычно бить тревогу весной. Просто при похолодании они начинают дольше находиться в помещениях, и, если там есть больной с симптомами вирусной инфекции, то происходит заражение и других присутствующих. В настоящее время отмечаются обычные вирусные инфекции, которые мы регистрируем ежегодно», — подчеркнули в ДПЗиГСЭН.

По данным специалистов, эпидсезон ОРВИ завершится на 20-й неделе года, в конце мая. Несмотря на это, единичные случаи заболеваемости все равно будут регистрироваться. Но в летнее время болезнь протекает легче — много солнца, свежего воздуха, фруктов и овощей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327370/
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