Введен запрет на выпас скота в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приняло меры по ограничению выпаса скота в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Запрет на выпас скота действует с 15 апреля по 15 сентября 2025 года. Эти меры связаны с продолжающейся деградацией пастбищных земель, что вынудило власти предпринять решительные шаги для их восстановления.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, запрет на выпас скота введен в целях предотвращения дальнейшего ухудшения состояния пастбищ и обеспечения их устойчивости к дальнейшей деградации. В дополнение к этому министерство активно занимается восстановлением пастбищных земель, засевая их многолетними травами, которые помогут улучшить качество почвы и увеличить ее продуктивность.

В рамках программы восстановления деградированных пастбищных земель, министерство выделило 1 тысячу 630 килограммов семян многолетних трав и эспарцета, которые были распределены для посева в нуждающихся районах. В числе посевных культур — безостая кострец, тарак (житняк) и овсяница, которые известны своей высокой устойчивостью к различным климатическим условиям и способностью эффективно восстанавливать плодородие почвы. Всего в рамках проекта охвачено 1 тысяча 428 гектаров.