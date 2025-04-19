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Общество

В Махачкале открыли бюст народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова

В Махачкале открыли бюст народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в Ассоциации народа Дагестана в КР.

Ассоциации народа Дагестана в КР
Фото Ассоциации народа Дагестана в КР

По ее данным, в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале состоялось торжественное открытие бюста выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

В церемонии приняли участие председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров и председатель Совета Ассамблеи народа КР Алмамбет Матубраимов, а также сын писателя Эльдар Айтматов.

Заур Аскендеров назвал Чингиза Айтматова писателем, чье творчество стало мостом между культурами, отметив символичность открытия бюста в Дагестане после установки бюста Расула Гамзатова в Бишкеке.

Алмамбет Матубраимов подчеркнул, что бюст — это не только дань уважения, но и символ укрепления культурных связей между народами, напомнив о важности дружбы народов, о которой писал сам Айтматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326633/
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