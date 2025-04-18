Афиша Бишкека на выходные: концерты, весенний фестиваль и Московский цирк

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Опера в трех действиях по мотивам памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

20 апреля. Балет «Баядерка»

Балет «Баядерка» — это романтичная история о любви танцовщицы-баядерки Никии и храброго воина Солора, дворцовых интригах Великого Брамина и мстительной ревности дочери раджи Гамзатти, свадьбе с трагическим финалом и последней встрече Никии и Солора в царстве теней.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

19-20 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

18 апреля — 4 мая. Выставка Талгата Миррахимова

Пейзажи мастера переносят зрителя в мир тихих горных долин, цветущих садов и бескрайних степей, где каждая деталь словно дышит жизнью. Натюрморты художника передают чувственность момента: аромат созревших фруктов, шелест лепестков, игру света и тени. В портретах раскрывается внутренний мир человека — в его взгляде, осанке, выражении лица.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

19 апреля. Концерт «Мир лучшей музыки»

В программе произведения Ennio Morriconne, John Williams, Ludovico Einaudi, Joe Hisaishi, Hans Zimmer и многих других мировых композиторов. Прозвучат также саундтреки из таких кинокартин, как «Бриджертоны», «Титаник», «Игра престолов», «1+1», «Великий Гэтсби» в живом исполнении BN Team Orchestra.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

19 апреля. Концерт Нурлана Насипа

Концерт посвящен 15-летию творческой деятельности артиста. Вместе с Нурланом Насипом выступит симфонический оркестр.

Bishkek Arena, 19.00.

19 апреля. Концерт Марата Ибраева

Прозвучит не только знаменитая итальянская классика, но и романсы, а также трогательные кыргызские песни и произведения Андреа Бочелли.

Национальный исторический музей, 16.00.

19 апреля. Музыкальный открытый микрофон

На сцену выйдут талантливые музыканты с каверами, авторскими песнями и инструментальным исполнением. Регистрация по телефону 0703257544.

КЦ Dari, 20.00.

19-20 апреля. Весенний фестиваль

Вас ждут ярмарка творческих подарков KHAN BAZAAR — авторские изделия, уникальные подарки и аксессуары, мастер-классы, общение с творческими людьми, ди-джей, фуд-корт и, конечно же, яркие эмоции.

Ботанический сад (улица Горького), 10.00-20.00.





19-20 апреля. Цирковое шоу «Акварель»

В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители — Карина и Артур Багдасаровы — с уссурийскими тиграми.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

20 апреля. Концерт The music of Hans Zimmer

Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра и хора. Ханс Циммер — немецкий кинокомпозитор, широко известный своей музыкой к фильмам.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 20.00.

20 апреля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

19 апреля. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

19-20 апреля. Спектакли «Шайыр достор» и «Кошки-Мышки»

«Шайыр достор» — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

В сказке «Кошки-Мышки» в доме тетушки Марины поселился озорной мышонок Мыцык. С той поры хозяйка лишилась покоя. Как быть? Как проучить мышонка? Конечно, надо завести кота!

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





20 апреля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.