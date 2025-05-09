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Общество

В городе Нарыне прошли мероприятия, посвященные Дню Победы

В Нарыне состоялись торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба постпредства президента в регионе.

Памятная церемония началась с возложения венков к мемориалу в парке Тянь-Шаня, минуты молчания и чтения Корана в память о павших. Затем прошло шествие «Бессмертного полка».

Военно-технический парад на площади открыл командир Нарынского гарнизона подполковник Кыялбек Козубеков. В нем участвовали сотрудники силовых структур.

В годы войны в Нарынскую область эвакуировали 1 тысячу 826 человек, всем им предоставили жилье и рабочие места. Всего на фронт ушли 18 тысяч 146 нарынцев, из которых 8 тысяч 919 погибли или пропали без вести.

Мероприятие продолжила концертная программа. Также была организована выставка архивных фронтовых писем, документов, газетных выпусков времен войны и рисунков школьников, изображающих военные годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328521/
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