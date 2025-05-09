В городе Нарыне прошли мероприятия, посвященные Дню Победы

В Нарыне состоялись торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба постпредства президента в регионе.

Памятная церемония началась с возложения венков к мемориалу в парке Тянь-Шаня, минуты молчания и чтения Корана в память о павших. Затем прошло шествие «Бессмертного полка».













Мероприятие продолжила концертная программа. Также была организована выставка архивных фронтовых писем, документов, газетных выпусков времен войны и рисунков школьников, изображающих военные годы.