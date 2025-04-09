В Казахстане разработали первый цифровой проект «Свет Салтанат», визуализирующий данные о бытовом насилии в реальном времени. Об этом сообщается на страницах технологической компании Citix и рекламного агентства GForce Grey в Instagram.

Отмечается, что проект назван в честь Салтанат Нукеновой, убитой от рук мужа, экс-министра Казахстана Куандыка Бишимбаева.

Теперь когда-то созданная неоновая вывеска 60-х годов в Алматы «Салтанат» стала символом тревоги. Каждый раз, когда система фиксирует случаи бытового насилия, вывеска начинает мигать. Одновременно сигнал отображается на более чем 100 цифровых экранах Citix по всему Казахстану.

Проект разработан с применением искусственного интеллекта, который обрабатывает информацию из новостей, публикаций в социальных сетях, обращений в кризисные центры и анонимные истории, поступающие через Telegram-бот @Saltanat_Light. Последний работает как инструмент поддержки. По словам разработчиков, он дает инструкции, куда обращаться и как закон может защитить пострадавших от насилия.

Цель проекта не только показать масштаб насилия, но и дать пострадавшим реальный инструмент поддержки через Telegram-бот.

Проект, который продлится месяц, в конце апреля подведет статистику. На специализированных экранах зажгут и другие имена пострадавших.

«Мы в силах остановить мерцание «Света Салтанат», — отметили разработчики.