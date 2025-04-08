9 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Каркыра, Кожояр, Эркин, Сары-Жаз, Алтын-Ордо, Бегматова, Достоевского/Улан);
- 9.00-17.30 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, проспект Чингиза Айтматова, дом № 8;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Садырбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Садырбаева, Жазыйра, Чортекова), улица Панфилова, дом № 8, жилмассивы «Тынчтык», «Ала-Тоо», отрезки улиц Магистральной, Стадионной, Садырбаева (СЭЗ «Бишкек»), военная часть № 465156, село Нижняя Ала-Арча (переулки Советский, Коллекторный, Панфилова), поселок Рабочий (улица Рабочая), улица Баялинова, дома № 182, 180а;
- 8.00-17.00 — отрезки улиц Бакаева, Ахунбаева;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык», отрезки улицы Тулебердиева, улица Чуй-41, −45;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Власова, Очаковской, 9 Января, переулок Барбинский;
- 8.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (улицы 1-12-я, Кожевенная, Алма-Атинская, Эмгекчил, северная объездная дорога), «Келечек» (улицы Келечек, 3-13, Жаштар, школа № 87, начальная школа № 2, РОВД Свердловского района, амбулатория, ЦСМ № 14), «Энесай» (улицы Энесай, 14-20, детский сад № 14, амбулатория, улицы Култегин, Орхон, Курманджан Датки).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Байтик (дипгородок «Давос»), Карла Маркса (улицы Киевская, Ленина, 22-го партсъезда), Лебединовка (улицы Советская, Кирова, Луганская, Горького, Чапаева, Набережная, Веселая, Северная);
- 9.00-12.00 — село Васильевка (улицы Фрунзе, Линейная);
- 00.01-1.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Садовая, Алма-Атинская, Сельповская, Южная, Набережная, Виноградная, Чайная, Комсомольская, Нижняя, Прохладная, Коммунарская, Ключевая, Подгорная, переулки Сельповский, Зеленый, Южный, Солнечный, Ключевой, Виноградный, Алма-Атинский тупик, малая ГЭС), Каирма (улицы Каирминская, Строительная, переулок Актюбинский);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сосновка (улица Первомайская), Петропавловка (улица Советская);
- 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Пограничная, Первомайская), села Алексеевка (улицы Гречко, Пограничная, Первомайская, Ватутина, Школьная, Фрунзенская, Чапаева), Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (улица Ноорузбай), Кашкелен (улицы Эгимбаева, Токтогула, Сматова), Боролдой (улица Интернациональная), Шабдан (улица Эшимкан);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Люксембург (улица Ленина), Киргшелк (улицы Ленина, Токтогула);
Московский РЭС
- 9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Крупской, Северная, Красноармейская, Тулебердиева, Комсомольская, Кирова, Садовая, Дачная, Восточная, Береговая, переулки Кирова, Северный, Фрунзе);
- 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Советская, Фрунзе), Александровка (улица Северная), Сретенка (кошары);
Сокулукский РЭС
- 9.30-19.00 — село Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажы, Беговая, Канал, Проектируемая, учебный полигон, Зеленая, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Бригада 2, Ново-Садовая);
- 9.00-15.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Институтская, Заречная, Западная, Южная, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Проектируемая, Береговая, Восточная, Строительная, Животноводство, Лесная, Мамыралиева Р., Озерная, Разная, имени Профессора Ли, тупик Центральный), село Комсомольское (улицы Набережная, Юбилейная, Южная, Проектируемая, Строительная, Опытная, Озерная, Садовая);
- 9.30-17.00 — села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (дачи);
- 9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, переулок Атбашинский, улица Западная, переулок Западный, улицы Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулок Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина), село Сокулук (улицы Зеленая, Белинского, Фрунзе, Железнодорожная, переулки Железнодорожный, Кирова), город Шопоков (улица Железнодорожная);
- 9.00-18.00 — село Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, Байтика Баатыра, контур № 498, улица Эркин-Тоо, новостройка «Ала-Тоо»);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села 15-го партсъезда, Орто-Арык (улица Токтогула), Эркин-Сай (улица Джуматаева);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Эпкин (улица Молодежная), Станция Ивановка (улицы Юбилейная, Ленина), Ивановка (улицы Луговая, Пролетарская, Токмакская, Береговая, Ломоносова, Фрунзенская);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Алчалуу (улицы Осмона, Ибраимова, Кыдыкова), город Токмак (улицы Победы, Островная, Нижне-Луговая, Тюленина, Жантаева, Путейская, Маркса, Ленина, 348);
- 9.00-13.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан.
3Нарынская область
- 9.00-17.00 — Нарын (улицы Рудаки, Шералиева), западная часть села Ак-Тал;
- 10.00-17.00 — села Орто-Нура, Уй Сарай, Жан-Булак;
- 9.30-17.00 — села Тоголок Молдо, Конорчок;
- 10.00-18.00 — село Казарман.
4Таласская область
- 9.00-17.00 — села Манас, Копуро-Базар, Орто-Арык.