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Общество

В Кыргызстане начался весенний влагозарядковый полив: оросили 20 тысяч гектаров

В Кыргызстане начался весенний влагозарядковый полив сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

По ее информации, на данный момент орошено около 20 тысяч гектаров.

Всего в весенний период планируется оросить 270 тысяч гектаров земель по всей республике.

Влагозарядковый полив — это метод, при котором растения получают значительное количество воды в начале вегетационного периода. Это способствует улучшению роста и развития растений, укреплению корневой системы, повышению устойчивости к засухе и улучшению структуры почвы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323594/
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