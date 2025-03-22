Справка об отсутствии брака за 200 сомов. Ответ госучреждения «Кызмат»

Государственное учреждение «Кызмат» дало официальный ответ на заявление депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева, касающееся выдачи справок об отсутствии брака.

В учреждении пояснили, что в обычном порядке справка выдается бесплатно. Оплата взимается только за срочное оформление по желанию заявителя.

ГУ «Кызмат» уточнило, что данный документ, как правило, требуется для представления в иностранные государства (например, при оформлении виз, гражданства или для заключения брака за границей). На территории Кыргызстана эта справка не требуется для получения госуслуг или заключения брака внутри страны.

Напомним, ранее на заседании парламента депутат Дастан Бекешев сообщил, что в Центре обслуживания населения продают справку об отсутствии брака по 200 сомов.