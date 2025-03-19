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Общество

В Нарынской области зарегистрировано землетрясение силой до 4,5 балла

В Нарынской области зарегистрировано землетрясение силой до 4,5 балла. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 19 марта в 19.16.

«Землетрясение силой до 4 баллов ощущалось в селах Кара-Ой, Кадыралы, Жаны-Талап Ак-Талинского района Нарынской области. До 3,5 балла в селе Ак-Кыя, а также до 3 баллов в селе Баетово и до 3,5 балла в селах Учкун, Ак-Кудук, 8 Марта Нарынского района (в 7 километрах к северо-востоку от села Кара-Ой, в 9 километрах к северо-западу от села Кадыралы)», — говорится в сообщении.

Жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323375/
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