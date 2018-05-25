Не щедро? На инсталляцию из дерева в Историческом музее потратили $35 тысяч

На инсталляцию из дерева в Историческом музее потратили $35 тысяч. Об этом стало известно сегодня на выездном заседании парламентской фракции «Ата Мекен».

«Здесь 54 столба. Один столб из дерева стоит $600», — отметил депутат Бахадыр Сулайманов.

По словам директора музея Кенжебека Алмакучукова, инсталляцию изготовили в Германии.

«Здесь 54 столба из дерева. Привезли из Германии. Сейчас идут споры о композиции. Возможно, мы ее изменим», — сообщил он.

На реконструкцию Исторического музея из бюджета выделено 1 миллиард 447 сомов плюс $15 миллионов гранта от Турции.