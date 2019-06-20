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Общество

В центре Бишкека восстановили инсталляцию, сломанную в результате ДТП

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» восстановили инсталляцию со светящимися шарами и декоративными ограждениями на перекрестке проспектов Чуй и Манаса. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь предприятия Жибек Каракеева.

«Готово. Мы все починили и восстановили. Пожалуйста, будьте внимательны за рулем! Соблюдайте скоростной режим», — написала она.

Напомним, вчера, 19 июня, около 22.00 неизвестный водитель въехал в декоративное ограждение с инсталляцией и скрылся с места ДТП. Сегодня он добровольно явился в УОБДД.
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