Граждане КР, работающие с фирмами Литвы, остались без зарплаты. МИД отреагировал

В МИД Кыргызстана отреагировали на жалобы граждан о задержке и необоснованных невыплатах заработной платы литовскими компаниями, осуществляющими грузоперевозки в странах Европы.

По данным ведомства, для выяснения обстоятельств посольство КР в Бельгии организовало оперативный выезд в Венло (Нидерланды). Состоялась встреча с пострадавшими кыргызстанцами. Им предоставили необходимые рекомендации и консультации. В дипмиссии также установили контакт с профсоюзом водителей Нидерландов RTDD, который оказывает безвозмездную юридическую поддержку в разрешении сложившейся ситуации.

Направлено официальное обращение в Министерство иностранных дел Литвы с просьбой оказать содействие в урегулировании спорной ситуации между гражданами Кыргызстана и литовскими компаниями.

Отмечается, что МИД будет держать этот вопрос на контроле до его окончательного решения.