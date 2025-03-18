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Общество

Граждане КР, работающие с фирмами Литвы, остались без зарплаты. МИД отреагировал

В МИД Кыргызстана отреагировали на жалобы граждан о задержке и необоснованных невыплатах заработной платы литовскими компаниями, осуществляющими грузоперевозки в странах Европы.

По данным ведомства, для выяснения обстоятельств посольство КР в Бельгии организовало оперативный выезд в Венло (Нидерланды). Состоялась встреча с пострадавшими кыргызстанцами. Им предоставили необходимые рекомендации и консультации. В дипмиссии также установили контакт с профсоюзом водителей Нидерландов RTDD, который оказывает безвозмездную юридическую поддержку в разрешении сложившейся ситуации.

Направлено официальное обращение в Министерство иностранных дел Литвы с просьбой оказать содействие в урегулировании спорной ситуации между гражданами Кыргызстана и литовскими компаниями.

Отмечается, что МИД будет держать этот вопрос на контроле до его окончательного решения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323105/
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