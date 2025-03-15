12:18
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Общество

Не только из России. Преподаватели из Литвы смогут работать в Кыргызстане

Кыргызстан и Литва будут сотрудничать в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, замминистра Лира Самыкбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Кыргызской Республике Эгидиюсом Навикасом.

Читайте по теме
Еще одна группа молодых учителей русского языка прибыла из России в Кыргызстан

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования, включая взаимодействие в рамках программ Европейского союза, реализацию проекта Twinning, а также развитие инклюзивного образования.

Особое внимание уделено перспективам направления преподавателей из Литвы для работы в образовательных учреждениях КР в целях обмена опытом и совершенствования учебного процесса.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении партнерства и развитии совместных инициатив, направленных на повышение качества образования.

Отметим, что последние годы в Кыргызстане работают школьные учителя из России. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322851/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на 12-летку. Утвержден новый государственный стандарт
Семейное образование станет доступным в Кыргызстане
Признание дипломов о высшем образовании обсудили Кыргызстан и Узбекистан
Латвия, Литва и Эстония отключились от российской единой энергосистемы
Образовательную программу запускают Дипакадемия МИД КР и Hewlett-Packard
Депутаты требуют поднять уровень образования в кыргызскоязычных школах
В школах Бишкека предложили обучать азербайджанскому языку
Замглавы МИД Афганистана призвал власти открыть школы для девочек
Сохранить налоговые преференции для частных школ просят Садыра Жапарова
На повышение качества образовательных услуг выделят более 11 миллиардов сомов
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
15 марта, суббота
12:15
На горячую линию 112 в сутки поступает около 13 тысяч звонков На горячую линию 112 в сутки поступает около 13 тысяч з...
12:00
Реальная история о маньяке, дорама и ужасы. Что смотреть на следующей неделе
11:58
В милиции рассказали подробности драки на Ошском рынке
11:46
Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Кыргызстан
11:35
В Московском районе за кражу имущества из автомобилей задержаны подозреваемые