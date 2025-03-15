Не только из России. Преподаватели из Литвы смогут работать в Кыргызстане

Кыргызстан и Литва будут сотрудничать в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, замминистра Лира Самыкбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Кыргызской Республике Эгидиюсом Навикасом.

Читайте по теме Еще одна группа молодых учителей русского языка прибыла из России в Кыргызстан

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования, включая взаимодействие в рамках программ Европейского союза, реализацию проекта Twinning, а также развитие инклюзивного образования.

Особое внимание уделено перспективам направления преподавателей из Литвы для работы в образовательных учреждениях КР в целях обмена опытом и совершенствования учебного процесса.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении партнерства и развитии совместных инициатив, направленных на повышение качества образования.

Отметим, что последние годы в Кыргызстане работают школьные учителя из России.