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Общество

Селу Кызыл-Ой Алайского района угрожает оползень, жители эвакуированы

Селу Кызыл-Ой Алайского района Ошской области угрожает оползень, жителей эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Стихийное бедствие представляет опасность для 14-15 жилых домов. При этом пять семей, ранее проживавших в опасной зоне, уже получили беспроцентную ссуду в 200 тысяч сомов и новые земельные участки.

В настоящее время районная комиссия по чрезвычайным ситуациям проводит расследование на месте происшествия. Служба мониторинга контролирует динамику оползня и принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности.

По предварительным данным, 41 человек из восьми жилых домов временно эвакуирован в безопасное место — к родственникам. Представители местных властей и Министерства чрезвычайных ситуаций работают над стабилизацией ситуации.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322865/
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