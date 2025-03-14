Селу Кызыл-Ой Алайского района угрожает оползень, жители эвакуированы

Селу Кызыл-Ой Алайского района Ошской области угрожает оползень, жителей эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Стихийное бедствие представляет опасность для 14-15 жилых домов. При этом пять семей, ранее проживавших в опасной зоне, уже получили беспроцентную ссуду в 200 тысяч сомов и новые земельные участки.

В настоящее время районная комиссия по чрезвычайным ситуациям проводит расследование на месте происшествия. Служба мониторинга контролирует динамику оползня и принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности.

По предварительным данным, 41 человек из восьми жилых домов временно эвакуирован в безопасное место — к родственникам. Представители местных властей и Министерства чрезвычайных ситуаций работают над стабилизацией ситуации.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.