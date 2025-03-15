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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 15 марта 2008 года

Самым теплым в Бишкеке было 15 марта 2008 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +25 градусов.

Самым холодным — 15 марта 1952-го, когда температура составила −10,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет 6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со среднемесячной температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со средней температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 марта в столице облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +13 градусов, а ночью — до +6 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322752/
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