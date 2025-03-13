В Казани стартовала международная конференция по сохранению снежного барса

В Казани стартовала международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», посвященная вопросам сохранения популяции этого редкого животного. Об этом пишут российские СМИ.

Деловая программа конференции начнется 14 марта с пленарного заседания.

В конференции примут участие представители всех стран ареала обитания снежного барса: Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В Казанской ратуше сегодня открылась выставка работ победителей конкурса детских рисунков «Снежный барс».