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Общество

13 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-11.00 — улица Жукеева-Пудовкина, 43 А, 43-61;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева, район парка имени Ататюрка;
  • 14.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Бадахшан, Ак-Кайын, Азамат);
  • 9.00-17.00 — проспект Чуй, 174, жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Ак-Шыйрак, Бадахшан, Жоогазын);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, Волковой, «Военный городок», отрезки улиц Дзержинского, Кырк-Чоро;
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-106 — Калыс-Ордо-109);
  • 13.00-16.00 — жилмассив «Алтын-Казык» (улицы Жаштык, Жетиген, Биримдик, Бакай-Ата, Сары-Озон, Бек-Баатыр, Кут, Эл Биримдик, Нооруз).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-12.00 — село Карла Маркса (улицы Шоссейная, Ленина, 22 Партсъезда);
  • 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Орто-Алыш, Раимбекова), Лебединовка (проспект Победы, улицы Маяковского, Веселая), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Манаса);
  • 15.00-17.00 — село Прохладное (улицы Пушкина, Кой-Таш);
  • 9.00-13.00 — село Беш-Кунгей (улицы Аблесов, 18-й км);

Жайылский РЭС

  • 13.00-15.00 — город Кара-Балта (улицы Центральная, Жаштык, вокзальный сквер, переулок Восточный, улицы Садовая, Ильича, Маслозавод, Ленинградская, школа № 1);
  • 9.00-16.30 — село Алексеевка (улица Калинина);
  • 9.00-17.00 — село Кызыл-Октябрь (трасса Бишкек — Ош);

Кеминский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Чолок, Холодная вода, Жель-Арык, Дорожное;
  • 9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (мельница), Тегирменти (улицы Сулайман, Солтоноева), город Кемин (улицы Абдыбачаева, Чкалова, Восточная, Амбулаторная);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Бирдик (улицы Красный Милянтан, Молодежная, Береговая, Юбилейная), город Кант (улицы Гагарина, Горького);
  • 8.40-18.00 — село Интернациональное (улица Первомайская, 49-117, 82-122);

Московский РЭС

  • 9.00-13.00 — село Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова, от Ленина до Крупской, Энгельса, Мирошниченко, Комсомольская, Пионерская, Шевченко, Советская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улицы Крупская, Осмонова, Комсомол, квартал Б);
  • 9.00-17.00 — село Белек (улицы Ленина, Сатке), совхоз Фрунзе (улица Восточная), села Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго, Балы, Разное), Чат-Куль (улицы Набережная, Украинская, Первомайская, Почтовая, Ленина, МТФ, Восточная, Разное, подсобное хозяйство);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Джаильма (улицы Сулайманова, Молодежная), Панфиловка (улица Тихонова), Чалдовар (улицы Верхняя, Подгорная, Северная, Комсомольская, Чапаева, Смаилова, Масалкина, Ленина, Скупченко, Фабричная, Советская, Ворошилова);
  • 9.00-18.00 — село Ровное;

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Буденовка (улица Зеленая, 1-16), Кенеш (улица Ленина, 154, 155, больница магазин), Геология;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чапаева (улица Мира), город Токмак (улицы Амбулаторная, Ленина, Шамсинская, Пионерская), село Прогресс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322591/
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