12 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 20, отрезки улиц Осмонкула, Токтогула, Суюмбаева, Сагынбая, село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Лесхозная, Асанбаева, Карбоз, Балык Кумара, Байтика Баатыра, переулок Лесхозный), отрезки улиц Владимирской, Волковой, Кустанайской, Брестской, «Военный городок», улицы Лумумбы, Волковой;

9.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Пушкина, проспект Чуй, 176, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Абдрахманова, Узун-Булак, Баба-Ата, Чортекова, Ахунбаева), «Тынчтык», село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Советская, Панфилова);

9.00-15.00 — отрезки улиц Нурекской, Сары-Челекской, Дубосековской, Ракетной, Набережной, Бельской, Ичке-Суу, Рабочей, Кара-Жыгач, переулки Заравшанский, Аксайский, Барскаунский, Беш-Кунгейский, Боомский, Актерекский;

13.00-17.00 — отрезки улиц Дастан, Сейил, Мидина;

9.30-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица 15-я).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Ордобай уулу Карымбая, Сарыбагыш, Байбосун уулу, дачи, 19-й километр), Байтик, Арчалы, Байгельди, Кайырма, Давос;

9.00-13.00 — село Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Верхняя);

12.00-17.00 — село Карла Маркса (улица Молодая Гвардия);

9.00-13.00 — село Лебединовка (улица Мичурина);

13.00-17.00 — село Аламедин (улица Некрасова);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта, села Федоровка (улицы Центральная, Западная, 40 лет Киргизии, Октябрьская, Есенина), Ак-Башат;

9.00-17.00 — село Кызыл-Октябрь (трасса Бишкек — Ош);

Кеминский РЭС

9.00-16.00 — село Жаны-Жол (улица Центральная);

9.00-17.00 — Орловка (улица Мичурина);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Жарбаши, Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Молодежная, Маркса, Лермонтова, Пионерская, Пушкина, Интернациональная, Новая), город Кант (улица Фрунзе);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалаза, Центральная), Садовое (улица Прогресс), Беловодское (улицы Октябрьская, Фрунзе);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Железнодорожная, 8 Марта, Ленинградская, Кирова, Иссык-Кульская, Пионерская, Спортивная, Северная, Восточная, Ленинградская, переулки Северный, Ленина, Железнодорожная);

9.00-18.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Ленина, Южная, Колхозная, Крупская, Октябрьская, Первомайская, Шевченко, тупики Первомайский, Западный), Комсомольское;

12.30-17.00 — село Жаны-Жер;

9.30-17.00 — село Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселок Северный;

10.00-17.00 — село Садовое;

10.00-16.00 — село Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Тоголок, Омурбек, Сураналы, Шамши);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинда (улица Айтматова), села Эркин-Сай (улицы Молдо, Токтогула), Панфиловка (улица Подгорная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Советское (улицы Комплексная, Восточная), Красная Речка (улицы Ленина, Садовая), Ивановка (улицы Советская, Пушкина, Калинина, Береговая);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Дон-Арык (улица Жантай), город Токмак (улицы Мичурина, Островная, Абая, Победы, Логвиненко, Дунларова (район рынка), Казахстанская, Гоголя, Вишневая, Герцена, Шамсинская, 47).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область