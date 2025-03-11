12 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 20, отрезки улиц Осмонкула, Токтогула, Суюмбаева, Сагынбая, село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Лесхозная, Асанбаева, Карбоз, Балык Кумара, Байтика Баатыра, переулок Лесхозный), отрезки улиц Владимирской, Волковой, Кустанайской, Брестской, «Военный городок», улицы Лумумбы, Волковой;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Пушкина, проспект Чуй, 176, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Абдрахманова, Узун-Булак, Баба-Ата, Чортекова, Ахунбаева), «Тынчтык», село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Советская, Панфилова);
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Нурекской, Сары-Челекской, Дубосековской, Ракетной, Набережной, Бельской, Ичке-Суу, Рабочей, Кара-Жыгач, переулки Заравшанский, Аксайский, Барскаунский, Беш-Кунгейский, Боомский, Актерекский;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Дастан, Сейил, Мидина;
- 9.30-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица 15-я).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Ордобай уулу Карымбая, Сарыбагыш, Байбосун уулу, дачи, 19-й километр), Байтик, Арчалы, Байгельди, Кайырма, Давос;
- 9.00-13.00 — село Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Верхняя);
- 12.00-17.00 — село Карла Маркса (улица Молодая Гвардия);
- 9.00-13.00 — село Лебединовка (улица Мичурина);
- 13.00-17.00 — село Аламедин (улица Некрасова);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — Кара-Балта, села Федоровка (улицы Центральная, Западная, 40 лет Киргизии, Октябрьская, Есенина), Ак-Башат;
- 9.00-17.00 — село Кызыл-Октябрь (трасса Бишкек — Ош);
Кеминский РЭС
- 9.00-16.00 — село Жаны-Жол (улица Центральная);
- 9.00-17.00 — Орловка (улица Мичурина);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жарбаши, Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Молодежная, Маркса, Лермонтова, Пионерская, Пушкина, Интернациональная, Новая), город Кант (улица Фрунзе);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалаза, Центральная), Садовое (улица Прогресс), Беловодское (улицы Октябрьская, Фрунзе);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Железнодорожная, 8 Марта, Ленинградская, Кирова, Иссык-Кульская, Пионерская, Спортивная, Северная, Восточная, Ленинградская, переулки Северный, Ленина, Железнодорожная);
- 9.00-18.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Ленина, Южная, Колхозная, Крупская, Октябрьская, Первомайская, Шевченко, тупики Первомайский, Западный), Комсомольское;
- 12.30-17.00 — село Жаны-Жер;
- 9.30-17.00 — село Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселок Северный;
- 10.00-17.00 — село Садовое;
- 10.00-16.00 — село Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Тоголок, Омурбек, Сураналы, Шамши);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — город Каинда (улица Айтматова), села Эркин-Сай (улицы Молдо, Токтогула), Панфиловка (улица Подгорная);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Советское (улицы Комплексная, Восточная), Красная Речка (улицы Ленина, Садовая), Ивановка (улицы Советская, Пушкина, Калинина, Береговая);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Дон-Арык (улица Жантай), город Токмак (улицы Мичурина, Островная, Абая, Победы, Логвиненко, Дунларова (район рынка), Казахстанская, Гоголя, Вишневая, Герцена, Шамсинская, 47).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Коенкозова,Туманова, Жакыпова, Гагарина, Кутманалиева, Тыныстанова, Орозова, Гебзе, Абдрахманова, Алыбакова, Октябрьская, Айни, Королькова, Кучукова, Люксенбург, Жакыпова, Маркса, Аэропорт, Токтогула, Коммунистическая, Московская, Гагарина, Ташкентская, Кыштобаева, Барыкина, Советская, Кыдыр аке, Бектенова, Пржевальского, микрорайон «Восход»).