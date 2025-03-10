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Общество

Пожар в НИИХСиТО. Минздрав наградил медиков, дежуривших в ночь инцидента

Министерство здравоохранения наградило медицинских работников почетной грамотой и благодарственными письмами за профессионализм и преданность делу при ликвидации последствий пожара, произошедшего 11 февраля 2025 года в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов.

Про данным пресс-центра ведомства, награды получили сотрудники НИИХСиТО, дежурившие в ночь инцидента, а также медицинские работники Национального центра кардиологии и терапии. Они проявили высокий уровень ответственности и самоотверженности, участвуя в эвакуации пациентов и оказании экстренной медицинской помощи.

Министерство здравоохранения высоко ценит труд этих специалистов и выражает им глубокую благодарность.

Напомним, вечером 11 февраля в НИИХСиТО произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. Временно не работают девять врачей. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Согласно сметной стоимости, на ремонт потребуется 83 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322317/
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