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Общество

Аукционы на аренду муниципального имущества объявила мэрия Бишкека: где и что

Департамент по управлению муниципальным имуществом объявляет аукционы на аренду муниципального имущества. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, сегодня, 10 марта, пройдет аукцион по предоставлению в аренду участка земли:

  • лот № 11043.1 — земельный участок, расположенный по улице Дуйшеева, южная сторона дома № 16-18.

18 марта на аукцион выставляют объекты:

  • лот № 11045.1 — производство на территории МП «БАРУ», улица Орозбекова, 344;
  • лот № 11086.1 — земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, расположенные по улице Муромской (насосная станция МП «Бишкектеплосеть» № 6.1);
  • лот № 11046.1 — производство на территории МП «БАРУ», улица Орозбекова, 344.

24 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

  • лот № 11071.1 — разное, улица Элебаева, 7;
  • лот № 11072.1 — спортивно-оздоровительные услуги, улица Гоголя, 59.

31 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

  • лот № 11073.1 — разное, улица Фрунзе, 501;
  • лот № 11075.1 — разное, улица Сыдыгалиева, 4а;
  • лот № 11074.1 — разное, улица Московская, 205.

Для участия в аукционе необходимо приобрести флеш-карту для электронной цифровой подписи и пройти регистрацию по ссылке: https://auctionetp.gov.kg/msu/, найти подходящий лот аукциона, заполнить данные и оплатить сумму для участия через код.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322188/
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