Нет насилию. В Бишкеке прошел мирный марш за права женщин

В Бишкеке 8 марта прошел марш, посвященный правам женщин. Участвовали в нем около 500 человек.

Марш начался в 12.00. Собравшиеся прошли от бывшего здания Министерства иностранных дел возле Старой площади до парка имени Горького. Участники пели гимн движения за права женщин и озвучивали лозунги с плакатов.

«Женщин продолжают убивать» , «We are somebody not some body» («Мы — личность, а не просто тело»), «Abortion is a personal decision, not a legal debate» («Аборт — это личное решение, а не предмет юридических споров»), «Нет прав, нет прогресса», «Нам нужна безопасность, а не цветы». «Кыз кызды колдойт» («Девушка поддерживает девушку»), «Жаша аялзатым, жаша» («Живи, моя женщина, живи»), «Нет насилию над женщинами», — было написано на плакатах.

Присутствовавшая на марше экс-омбудсмен Кыргызстана Атыр Абдрахматова сообщила журналисту, что благодаря данной акции у женщин и девушек есть площадка для освещение проблем гендерной дискриминации и случаев насилия.

«Насилие уже касается практически каждой семьи, в каждой семье либо дочь, либо ребенок пострадал. Идет понимание проблемы и смягчение агрессивной реакции на наш марш. Даже сотрудники правоохранительных органов делятся тем, что были в такой ситуации и не смогли защитить. Они уже понимают, что на самом деле система никак не защищает ни одну из нас, к сожалению. Единственное, кого защитила система, это Лязат Нуркожоева, когда мошенник хотел на ней жениться и воспользоваться. Я считаю, что этот кейс лучший пример защиты девушки государством. Каждая девушка в Кыргызстане должна быть так защищена. Освещать, говорить, не замалчивать — не стыдно. Каждая девочка и женщина должна понять, что никто не может прикасаться к ее телу и душе», — прокомментировала Атыр Абдрахматова.

На мероприятии выступила мама Айжан Алыкуловой, девушки, жестоко убитой гражданским мужем в феврале 2024 года. Она отметила важность таких мероприятия из-за участившихся случаев насилия над девушками и несправедливых судебных решений по таким делам.

Через час мероприятие завершилось гимном Кыргызской Республики. Всех участников попросили разойтись.

Марш сопровождали более 100 сотрудников столичной милиции.