ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обвинило Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газа, осудив продолжающиеся убийства мирных палестинцев и блокаду гуманитарной помощи, направляемой в анклав. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на доклад агентства.

Как отмечает СМИ, израильские силы убили не менее 58 палестинцев, в том числе 10 детей и 3 женщин, в окрестностях введенных Израилем «запретных» зон с момента прекращения огня. При этом многие из жертв подверглись нападению, когда пытались проверить свои дома.

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«Нападение на палестинцев, которые не принимают активного участия в боевых действиях, является военным преступлением, независимо от введенных Израилем ограничений на передвижение», — говорится в сообщении УВКПЧ.

В управлении ООН указывают, что израильская блокада, которая длится седьмой день, привела к резкому росту цен и вызвала опасения по поводу возобновления бомбардировок и голода в палестинском анклаве.

Блокада началась после того, как органы здравоохранения сообщили, что за последние недели от холода умерли по меньшей мере восемь младенцев.

Как оккупирующая держава Израиль имеет юридическое обязательство обеспечить всем необходимым палестинцев, живущих под его контролем. Управление Верховного комиссара по правам человека ООН

«Любой отказ в доставке предметов первой необходимости для гражданских лиц может быть приравнен к коллективному наказанию, а использование голода в качестве оружия войны является военным преступлением», — подчеркнули в УВКПЧ.

В середине января Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня, который вступил в силу 19 января. Первый этап реализации соглашения завершился 1 марта, в его рамках в Израиль вернули 33 заложника за 42 дня.

2 марта Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все контрольно-пропускные пункты в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня в анклаве.