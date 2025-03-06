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Общество

Отсутствие оборудования тормозит аллогенную пересадку костного мозга в КР

В планах на 2025 год — продолжить аутотрансплантацию костного мозга. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства Султан Стамбеков.

По его словам, сейчас пока нет пациентов, которые проходили бы подготовку. Но показания к аутологичной пересадке есть у четырех больных, которым предложено это сделать в НЦОМиД, они пока думают.

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Аутологичная трансплантация костного мозга — это современная и эффективная методика лечения, при которой используются собственные стволовые клетки пациента. Для аллогенной пересадки требуется донор.

«Если центр доукомплектуют оборудованием, то и аллогенную будем делать. У нас для этого только одного не хватает — ламинарной системы вентиляции. Она стоит около $200 тысяч, поднимаем этот вопрос, просим решить», — сказал Султан Стамбеков.

Напомним, в 2024 году врачи НЦОМиД своими силами без приглашения специалистов извне впервые провели успешную аутотрансплантацию костного мозга у детей. Девочка несколько дней назад была на приеме у докторов. По словам Стамбекова, у нее все хорошо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321976/
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