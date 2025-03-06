В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Көз ирмем»

В прокат выходит кыргызская драма «Көз ирмем» режиссера Алмаза Жангазиева.

Молодой предприниматель Медер в поисках карьерного роста решает отложить семейные планы. Случайно попав в будущее, он узнает, что его 20-летний сын, которого он бросил, ищет отца. Чтобы наладить свою жизнь, Медеру нужно подружиться со своим ничего не подозревающим сыном и заодно научиться быть отцом, другом и человеком.

Режиссер: Алмаз Жангазиев.

Жанр: драма.

Язык: кыргызский (субтитры на русском).

Актеры: Абылай Маратов, Калипа Таштанова, Аскат Сулайманов, Акылман Акылбеков.