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Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Көз ирмем»

В прокат выходит кыргызская драма «Көз ирмем» режиссера Алмаза Жангазиева.

Молодой предприниматель Медер в поисках карьерного роста решает отложить семейные планы. Случайно попав в будущее, он узнает, что его 20-летний сын, которого он бросил, ищет отца. Чтобы наладить свою жизнь, Медеру нужно подружиться со своим ничего не подозревающим сыном и заодно научиться быть отцом, другом и человеком.

Режиссер: Алмаз Жангазиев.
Жанр: драма.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Абылай Маратов, Калипа Таштанова, Аскат Сулайманов, Акылман Акылбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321878/
просмотров: 779
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