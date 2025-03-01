Заключенному акыну Азамату Ишенбекову ГСИН разрешила увидеться с бабушкой

Заключенному акыну Азамату Ишенбекову ГСИН разрешила увидеться с тяжелобольной бабушкой. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурсултан Жаныбеков.

По его словам, утром близкие сообщили, что бабушку акына выписали из токмакской больницы. Ее увезли в родное село в Нарыне.

«Я писал заявление в ГСИН, руководству исправительного учреждения № 8 и просил дать Азамату Ишенбекову увидеться с бабушкой в связи с ее болезнью. Заявления рассматриваются в течение суток. И я думал, что мое рассмотрят завтра. Но сегодня утром, когда я приехал в колонию, мне сказали, что моего подзащитного уже увезли в Нарын», — сказал Нурсултан Жаныбеков.

Фото из интернета. Азамат Ишенбеков

Отметим, бабушке Азамата Ишенбекова 75 лет. В последние годы она тяжело болела и потеряла зрение. Женщина вырастила акына одна. Отец Азамата Ишенбекова умер.

Адвокат поблагодарил руководство ГСИН за предоставление выезда заключенному акыну.

Напомним, 25 февраля Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов директора Temirov Live Махабат Тажибек кызы и сотрудника проекта «Айт, айт десе» Азамата Ишенбекова и оставил в силе решение предыдущей инстанции, согласно которому их приговорили к шести и пяти годам тюрьмы соответственно.

Махабат Тажибек кызы и Азамат Ишенбеков были среди 11 журналистов, которых арестовали в январе 2024-го. Все они действующие или бывшие члены команды расследователя Болота Темирова. Милиция предъявила журналистам обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.