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Общество

В Японии набирает популярность сервис по аренде бабушек

В Японии набирает популярность сервис по аренде бабушек, сообщает портал Soranews24.

За 3 тысячи 300 йен в час (примерно $20) сервис OK Obaachan («Хорошая бабушка») позволяет пригласить женщину в возрасте от 60 до 94 лет, каждая из которых обладает уникальными навыками — одни мастерски готовят традиционные японские блюда, другие преподают детям каллиграфию, третьи выступают в роли семейных психологов.

Soranews24
Фото Soranews24

Пожилая леди научит готовить, присмотрит за детьми и поддержит советом.

Сервис был запущен еще в 2011 году и имеет в активе около 100 женщин, обладающих опытом в ведении домашнего хозяйства, общении и даже знаниями в различных исторических областях.

Отмечается, что, помимо очевидной пользы для молодых семей, подобная услуга обеспечивает дополнительный доход стареющему населению страны. Инфляция и сложные экономические условия заставляют людей работать даже после выхода на пенсию. По данным правительства, в прошлом году в стране трудоустроенными оставались 25 процентов пенсионеров.

Особой популярностью услуга пользуется у мужчин, которые нанимают «арендованных бабушек» для моральной поддержки во время сложных разговоров с близкими, а также у девушек, желающих мягко расстаться с парнями.

В Японии есть также аналогичный сервис Ossan, который предлагает «аренду дедушек».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336045/
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