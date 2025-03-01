Мультимедийный проект с рассекреченными документами запускает Минобороны РФ

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны Российской Федерации запускает новый мультимедийный проект, «посвященный выдающимся деятелям многонационального Советского Союза, которые проявили героизм на полях сражений и в послевоенные годы внесли значительный вклад в развитие республик СССР». Об этом сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы Минобороны России

Проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны РФ, которые ранее не были доступны широкой аудитории.

«Эти материалы раскрывают неизвестные страницы биографий героев, их боевые подвиги. Отдельно отмечается роль в восстановлении и укреплении экономики, культуры, науки и образования в послевоенный период.

Среди героев проекта — представители разных национальностей и республик Советского Союза: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии. Это деятели культуры, ученые, врачи, инженеры, архитекторы, священнослужители, политики, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Их судьбы — это пример мужества, самоотверженности и преданности Родине, которые вдохновляют новые поколения», — говорится в сообщении.

В новом разделе на сайте Минобороны РФ представлены наградные листы, личные дела, учетно-послужные карточки, фотографии представленных героев и другие исторические документы.