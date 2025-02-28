Скончался легендарный кыргызстанский футболист Юсуп Мусаев.

Это имя в стране знакомо каждому любителю футбола. В 1950-1960 годах Юсуп Мусаев был нападающим фрунзенской команды «Алга». Позже работал тренером, затем начальником этой команды.

Об успехах золотого состава «Алги», лидером которой был Юсуп Мусаев, помнят далеко за пределами КР. Полвека назад она гремела на весь Советский Союз, едва не выйдя в высший эшелон.

Нападающий фрунзенского «Спартака» и «Алги» родился 27 февраля 1936-го.

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер КР, заслуженный деятель физической культуры и спорта республики. Награжден медалью «Данк» и почетной грамотой от президента FIFA Йозефа Блаттера. Юсупу Мусаеву было 89 лет.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования семье и всем любителям футбола.