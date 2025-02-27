Ивы, красные и черные ели, березы. Как «Кумтор» озеленяет регион

С 2022 по 2024 год ЗАО «Кумтор Голд Компани» реализовало несколько проектов в целях улучшения экологии и охраны окружающей среды в Иссык-Кульской области, на территории которой находится концессионная площадь рудника «Кумтор».
По данным компании, в рамках экологической акции «Жашыл мурас» в Джеты-Огузском и Тонском лесничествах высадили лесные культуры на общей площади 8 гектаров; закуплено необходимое оборудование для лесного хозяйства Джеты-Огузского района; а также профинансирована посадка лесных культур на участке «Каркыра» Тюпского лесхоза на площади 300 гектаров.
Высажено 288 тысяч корней, включая саженцы тянь-шаньской, красной и черной ели, березы.
На 14-м километре технологической дороги, ведущей на рудник «Кумтор», высажено 150 саженцев ивы и 150 тянь-шаньских елей.