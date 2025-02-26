Камчыбек Ташиев заложил капсулу под строительство стадиона в Баткене

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заложил капсулу под строительство стадиона на 10 тысяч мест в Баткене. Об этом сообщает пресс-служба полпредства в регионе.

Общая площадь спортивного комплекса составит 10 гектаров. На территории предусмотрены стадион, три тренировочных поля, четыре мини-футбольные площадки и раздевалки.

На стадионе также можно проводить турниры и в вечернее время благодаря световым приборам, которые установят по периметру.

На территории комплекса также построят общежитие на 100 мест для профессиональных спортсменов и молодых игроков и парковочное место на 200 машин.

Как отметили в полпредстве, мероприятия реализуются в рамках Указа президента «О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы».