Туристам из Узбекистана покажут живописные пейзажи Кыргызстана

Для граждан Узбекистана будут организованы туры в живописные достопримечательности Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

В Ташкенте 26 февраля 2025 года Торговое представительство Кыргызстана при Минэкономики подписало меморандум о сотрудничестве с туристическим агентством PANTERA LUXE TRAVEL. В рамках партнерства туристам из Узбекистана покажут озеро Иссык-Куль, заповедник «Сары-Челек», высокогорное озеро Сон-Кель, мистическое озеро Кель-Суу и другие природные достопримечательности.

Торговый представитель КР в Узбекистане Данияр Убышалиев отметил, что меморандум будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между странами.

По его словам, туристы смогут насладиться живописными пейзажами, кристально чистыми озерами, национальной кухней и гостеприимством кыргызского народа.