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Общество

В США создадут реестр нелегальных мигрантов

Власти США намерены обязать нелегальных мигрантов регистрироваться в специальном реестре — в противном случае им грозит штраф или заключение под стражу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно намерениям администрации Белого дома, все нелегалы в возрасте 14 лет и старше будут обязаны сдать отпечатки пальцев и сообщить свои домашние адреса. Если они не сделают этого, их могут оштрафовать на сумму до $5 тысяч или заключить под стражу на срок до шести месяцев.

Ранее за незаконное нахождение в США человека могли задержать и депортировать, однако это не считалось уголовным преступлением.

Для реализации этой инициативы Вашингтон хочет воспользоваться «расплывчатыми положениями иммиграционного законодательства», говорится в публикации. Как ожидается, после учреждения реестра нелегалам дадут 30 дней на предоставление данных о себе.

Сразу после инаугурации президента Дональда Трампа администрация США приняла решение приостановить въезд мигрантов из Мексики, отключив приложение CBP One. Этот сервис, запущенный в 2023 году при администрации Джо Байдена, позволял мигрантам записываться на прием для въезда в США через официальные пункты пропуска.

Напомним, в России заработал реестр контролируемых лиц. С 5 февраля в России начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321104/
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