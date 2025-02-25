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Общество

Девять айыл окмоту Баткенской области получили экскаваторы и грузовики

Девять айыл окмоту Баткенской области получили экскаваторы и грузовики. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства президента в регионе.

По ее данным, АРИС реализует проект по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях. В рамках него 43 села намерены обеспечить питьевой водой.

Проект финансируется Исламским банком развития и Саудовским фондом развития. Техника передана муниципальным предприятиям, которые созданы в айыл окмоту, для дальнейшей устойчивой эксплуатации построенных систем водоснабжения и улучшения технической базы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321053/
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