Девять айыл окмоту Баткенской области получили экскаваторы и грузовики. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства президента в регионе.

По ее данным, АРИС реализует проект по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях. В рамках него 43 села намерены обеспечить питьевой водой.