Девять айыл окмоту Баткенской области получили экскаваторы и грузовики. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства президента в регионе.
По ее данным, АРИС реализует проект по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях. В рамках него 43 села намерены обеспечить питьевой водой.
Проект финансируется Исламским банком развития и Саудовским фондом развития. Техника передана муниципальным предприятиям, которые созданы в айыл окмоту, для дальнейшей устойчивой эксплуатации построенных систем водоснабжения и улучшения технической базы.