Общество

В Нарыне начали строить новое здание областного Центра семейной медицины

В Нарыне заложили капсулу под возведение нового здания областного Центра семейной медицины. Строительство будет профинансировано по линии благотворительного фонда «Центр «Ас-Сафа».

По данным пресс-центра Минздрава, проект предусматривает возведение четырехэтажного здания с подвальным помещением, оснащенного современной мебелью и медицинским оборудованием. Новый центр позволит значительно улучшить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей региона.

Уточняется, что действующий ЦСМ построен в 1968 году, помещения тесные и не соответствуют современным требованиям к качеству оказания первичной медико-санитарной помощи.

Центр обслуживает население Нарына и одноименного района численностью 91,5 тысячи человек. В их числе 28,7 тысячи детей до 14 лет и 46,1 тысячи женщин.

За девять месяцев 2025-го в поликлинике проведено 101,7 тысячи амбулаторных приемов.
