К врачам детской спецполиклиники в Бишкеке записываются за два-три месяца

К узким специалистам детской специализированной консультативной поликлиники в Бишкеке записываются за два-три месяца — желающих очень много. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор медучреждения Гульмира Асанбекова.

По ее словам, поликлиника считается городской, однако туда обращаются жители и других регионов. Никому в консультативной помощи не отказывают.

«Наши доктора дают рекомендации, ставят диагнозы, а пациенты отправляются по своим центрам семейной медицины, где должны провести контроль лечения и исполнения назначений. Лучше всего приходить с направлениями и записываться заранее. В острых состояниях, конечно, могут обращаться без направления по живой очереди», — сказала Гульмира Асанбекова.

Она отметила, что к некоторым узким специалистам запись идет за два месяца вперед, к ортопеду — за три.

«Как и во всех медучреждениях республики, у нас есть острая нехватка кадров. Дали объявление о приеме на работу еще одного ортопеда. У нас также нет детского проктолога — их по республике практически нигде нет, кроме Третьей детской больницы. И еще нужно найти реабилитолога, это направление в Кыргызстане почти не развито. Остальные специалисты у нас есть — логопеды, дефектологи, детский психолог, хирург, кардиоревматолог, уролог, аллерголог и другие. Работает семь педиатров. В период ОРВИ к ним обычно отмечается большой поток пациентов», — добавила Гульмира Асанбекова.

Она заметила, что к массажистам поликлиники запись также ведется заранее. Предусмотрен обучающий элемент — специалисты объясняют родителям, как делать массаж детям самим на дому, если одного курса бывает недостаточно, а возможности обратиться в поликлинику нет.

Гульмира Асанбекова уточнила, что по программе госгарантий дети считаются автоматически застрахованными.

Поликлинику открыли в конце декабря 2023 года с целью разгрузить Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (бывшая Третья детская) и Национальный центр охраны материнства и детства.

Лаборатории в поликлинике нет — территория не позволяет, физиолечение, лечебная физкультура не предусмотрены по специфике. Нуждающихся в этих услугах пациентов направляют в центры семейной медицины.

Медучреждение расположено по адресу: проспект Манаса, 12.