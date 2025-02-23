Житель Индии засудил сеть кинотеатров за слишком долгую рекламу перед сеансом. Об этом сообщает Independent.

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Потребительский суд Бангалора удовлетворил иск, обязав сеть кинотеатров PVR INOX выплатить штраф в размере $1 тысячи 150, плюс $575 в качестве компенсации за моральный ущерб и $115 для покрытия судебных издержек.

По данным издания, причиной иска стала 25-минутная реклама перед началом фильма. По словам истца, сеанс был запланирован на 16.05, но начался только в 16.30 из-за длительных трейлеров. Мужчина заявил, что из-за задержки он не смог вернуться на работу вовремя, а также пропустил другие запланированные мероприятия.

В иске он также указал, что понес «душевные страдания», потребовав компенсации за причиненные неудобства.

«В новую эпоху время рассматривается как деньги, время каждого человека очень ценно, никто не имеет права извлекать выгоду из времени и денег других», — говорится в решении суда.

Кроме того, суд отметил, что показ рекламы и трейлеров, превышающий установленное время, является несправедливым по отношению к зрителям.