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Общество

В Бишкеке начались массовые рейды на стройках: проверяют мойки колес спецтехники

Мэрия Бишкека начала масштабную проверку строительных площадок на наличие оборудования для мойки колес спецтехники. Сегодня, 19 февраля, глава столицы Айбек Джунушалиев участвовал в рейде с муниципальной инспекцией.

«На 10 дней мэрия объявляет рейд, мы проверим все стройкомпании на наличие мойки грузового транспорта. Еще в апреле 2024 года внесли изменения в план благоустройства, но ряд служб, скорее всего, не в полном объеме выполняет свои обязанности. Стройкомпании не придерживаются требований. В период рейда, если они в течение 2–3 дней не исправят ситуацию, помимо штрафов, мы будем закрывать стройки», – заявил мэр.

По его словам, сейчас в столице 457 строек. Инспекторы будут объезжать объекты, выдавать предписания и требовать устранения нарушений.

«Сейчас штраф составляет 23 тысячи сомов, но, видимо, это вполне устраивает компании – они платят и ничего не делают», – отметил Айбек Джунушалиев.

Мэр отметил, что из-за грязных колес строительной техники на улицах поднимается пыль, что негативно влияет на экологию и качество воздуха в городе. В первый день рейда оштрафовали несколько строительных компаний, в том числе «Эра Констракшн», «Амир Строй», поручено приостановить стройку нового здания ГИК за неисполнение предписаний и из-за жалоб местных жителей. В мэрии подчеркнули, что проверяющие будут применять более жесткие меры к тем, кто не выполняет требования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320457/
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