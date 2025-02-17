С сентября 2024 года в бишкекских школах произошла 41 драка

С начала 2024/25 учебного года в столичных школах произошла 41 драка. Об этом 24.kg сообщила главный специалист департамента образования мэрии Бишкека Гузель Турдубаева.

По ее словам, инциденты бывают разные — где-то двое подрались, где-то группой, между школами или районами. Все материалы рассмотрены комиссиями по делам детей, некоторые школьники поставлены на учет инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН).

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«В редких случаях драки происходят в школах, в основном за их пределами и в каникулярное время. Поэтому классные руководители всегда предупреждают родителей о том, что они несут ответственность за своих детей вне учебного заведения. К счастью, гражданское общество у нас очень активное. Когда видят, что собираются дети, сразу начинают звонить в 102. Очень много случаев, когда таким образом предотвращают большие драки», — сказала Гузель Турдубаева.

Она отметила необходимость усиливать взаимодействие школы и родителей.

Нужно говорить дома о толерантном отношении, уважении друг к другу, семейных ценностях. Каждый ребенок должен знать о своих правах и в то же время об ответственности перед законом. Гузель Турдубаева

Она добавила, что ежегодно перед началом учебного года между структурными подразделениями муниципалитета издается приказ и утверждается план работы по профилактике правонарушений среди детей.

«За каждой школой со стороны ГУВД закреплено по сотруднику ИДН. В нескольких есть вакансии (кто-то на больничном или в отпуске), но туда приходят инспекторы из ближайших общеобразовательных организаций. Профилактика правонарушений среди детей осуществляется на постоянной основе», — заверила представитель департамента.

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К примеру, 1-31 октября был объявлен месячник по профилактике правонарушений. По всем параллелям проводили беседы, классные часы, лекции не только о драках, насилии, буллинге, но и о вреде табакокурения, аптечной наркомании. Приглашали сотрудников системы здравоохранения, ИДН.

С 25 ноября по 10 декабря со школьниками говорили о гендерных нарушениях, насилии в отношении женщин и девочек. С 20 января до 20 февраля утвержден план по продвижению здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что 21 января в школе № 72 в столичном микрорайоне «Джал» восьмиклассника избили в туалете. Спустя две недели он скончался в реанимации. В туалете другой школы — № 93 — группа учеников побила школьника 29 января.

Всего в Бишкеке 120 учебных заведений.