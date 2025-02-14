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Общество

Итоги 2024 года. Областные суды Нарына и Баткена признаны лучшими

Пленум Верховного суда подвел итоги работы судебной системы за 2024 год и назвал лучшие суды и лучших судей страны. Церемония награждения состоится 5 марта 2025-го в рамках XIII съезда судей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам оценки специальной комиссии Баткенский областной суд признан лучшим по республике. Звание лучшего районного суда завоевал Ат-Башинский райсуд. Также отмечена работа руководства Нарынского областного суда за оперативность в устранении ранее выявленных недостатков.

Кроме того, определены три судьи, показавшие наилучшие результаты в своей работе:

  1. Гайратбек Абдисаматов (Ат-Башинский районный суд).

  2. Чолпон Асанова (Ошский городской суд).

  3. Манасбек Дарманкулов (Кызыл-Кийский городской суд).

Пленум также отметил, что, несмотря на положительные тенденции, в судебной системе остаются проблемы, требующие пристального внимания и системного решения. Работа лучших судов и судей задает высокую планку для всей системы и служит примером для подражания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319963/
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