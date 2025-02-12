В городе Ош вместо вырубленных деревьев будут сажать клен, липу, каштан и акацию

В мэрии Оша прошла встреча с экспертами и представителями научных кругов по вопросам обновления зеленых насаждений на центральных улицах города.

Напомним, сейчас по улице Курманджан Датки проводятся обрезка старых, больных деревьев и очистные работы для дальнейшего благоустройства.

Эксперты и экологи рассказали чиновникам о видах деревьев, которые необходимо посадить в рамках обновления зеленого фона. Рекомендованы широколиственные, декоративные деревья — клен, липа, каштан, акация и другие. Они также обратили внимание на важность фитонцидности и кислородной производительности деревьев, их долголетия и правильного соответствующего экспертного ухода за ними.

Отмечено, что отбор деревьев и посадка новых будут проводиться при непосредственной поддержке и взаимодействии с экспертами-биологами, экологами, представителями общественности. При этом основное внимание будет уделяться деревьям, выращиваемым в местных питомниках. В качестве пилотного проекта планируется посадить ряд декоративных и широколиственных деревьев из Узбекистана, Турции, Италии.

В рамках первого этапа запланирована посадка 1 тысячи 200 деревьев по улице Курманджан Датки.