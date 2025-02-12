10:21
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Общество

В городе Ош вместо вырубленных деревьев будут сажать клен, липу, каштан и акацию

В мэрии Оша прошла встреча с экспертами и представителями научных кругов по вопросам обновления зеленых насаждений на центральных улицах города.

Напомним, сейчас по улице Курманджан Датки проводятся обрезка старых, больных деревьев и очистные работы для дальнейшего благоустройства.

Эксперты и экологи рассказали чиновникам о видах деревьев, которые необходимо посадить в рамках обновления зеленого фона. Рекомендованы широколиственные, декоративные деревья — клен, липа, каштан, акация и другие. Они также обратили внимание на важность фитонцидности и кислородной производительности деревьев, их долголетия и правильного соответствующего экспертного ухода за ними.

Отмечено, что отбор деревьев и посадка новых будут проводиться при непосредственной поддержке и взаимодействии с экспертами-биологами, экологами, представителями общественности. При этом основное внимание будет уделяться деревьям, выращиваемым в местных питомниках. В качестве пилотного проекта планируется посадить ряд декоративных и широколиственных деревьев из Узбекистана, Турции, Италии.

В рамках первого этапа запланирована посадка 1 тысячи 200 деревьев по улице Курманджан Датки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319636/
просмотров: 58
Версия для печати
Материалы по теме
Кампания «Жашыл Мурас». По словам депутата, большинство саженцев высыхают
Кыргызстан вводит временное ограничение на ввоз саженцев плодово-ягодных культур
Кыргызстан планирует ежегодно высаживать 6 миллионов деревьев
Почти 50 тонн саженцев земляники пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
В городе Ош прошла экологическая акция. Высадили 1,2 тысячи саженцев
В городе Ош на берегу реки Ак-Бууры высадили 150 саженцев ивы
В городе Ош хотят вырубить более тысячи больных деревьев
В городе Ош посадят более 300 тысяч деревьев и 1,5 миллиона цветов
KICB с партнерами посадили более 17 тысяч 500 саженцев
Больше 1,8 миллиона деревьев высажены в рамках программы «Жашыл мурас»
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Биологи впервые сумели снять на&nbsp;видео живого морского черта при дневном свете Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете
Бизнес
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
12 февраля, среда
10:16
В городе Ош вместо вырубленных деревьев будут сажать клен, липу, каштан и акацию В городе Ош вместо вырубленных деревьев будут сажать кл...
10:01
При получении $10 тысяч задержан следователь Первомайского РУВД Бишкека
10:00
ОРТ-2025. Как зарегистрироваться на тест и зачем это нужно
09:57
Пожар в НИИХСиТО. Скончавшиеся — дети после операции
09:51
Пожар в НИИХСиТО. Кроме пациентов, пострадали медработники и ухаживающие