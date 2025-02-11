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Общество

Остерегайтесь! Минсельхоз предупреждает о мошенниках

Участились случаи распространения ложной информации о крупной инвестиционной поддержке из Объединенных Арабских Эмиратов землевладельцам Кыргызстана. Об этом предупреждает пресс-служба ведомства. 

Мошенники распространяют в группах WhatsApp и Telegram недостоверную информацию о том, что Минсельхоз в ближайшее время получит инвестиции из ОАЭ и поделит их между гражданами, имеющими большие сараи в сельской местности. 

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности опровергает эту информацию и настоятельно рекомендует не доверять ложным сообщениям. Инвестиционные, грантовые и кредитные средства поступают в страну только по специальной процедуре. 

Распространение ложной информации карается законом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319611/
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