Признание дипломов о высшем образовании обсудили Кыргызстан и Узбекистан

В Министерстве образования и науки сегодня, 11 февраля, состоялась встреча главы ведомства Догдуркуль Кендирбаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Кыргызстане Саидикрамом Ниязходжаевым.

Фото МОиН

По данным пресс-службы МОиН, на встрече обсуждены вопросы, касающиеся углубления двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки с особым акцентом на научные исследования в области водных ресурсов, изменения климата и экологии.

Кроме того, стороны обсудили важность подготовки квалифицированных кадров для крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также вопросы, связанные с развитием образовательных программ в области экологии, агрокультуры и сельского хозяйства.

Важным моментом стало обсуждение возможного подписания соглашения о взаимном признании дипломов о высшем образовании и научных степеней.

«Дискуссия затронула открытие филиалов ведущих университетов РУз на территории КР, а также вопросы содействия в получении виз для студентов и регистрации по месту проживания. Участники встречи отметили значимость обмена опытом между образовательными системами двух стран, включая школьное и высшее образование, цифровизацию образовательных процессов и организацию форума ректоров», — говорится в сообщении.