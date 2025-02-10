Штраф за оскорбление. Замглавы Минюста предупредил владельцев фейк-аккаунтов

Сегодня в Кыргызстане вступает в силу новая норма Кодекса о правонарушениях, предусматривающая штраф за оскорбление и клевету в интернете.

В связи с этим заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков в эфире «Биринчи радио» предупредил граждан и владельцев фейковых аккаунтов в социальных сетях.

«Мы сейчас становимся свидетелями того, как правоохранительные органы задерживают владельцев фейк-аккаунтов, распространяющих различные призывы. Поэтому будьте далеки от мыслей создать профиль под другим именем и писать оскорбления, думая, что никто не заметит. После поступления заявления в милицию вас рано или поздно найдут и привлекут к ответственности. Не пользуйтесь фейковыми аккаунтами, если они у вас были, удалите», — сказал он.

Орозбек Сыдыков отметил, что в адрес чиновников можно высказывать конструктивную критику без оскорблений и перехода на личность. «Выплаченные штрафы поступят в бюджет. За возмещение моральной компенсации можно дополнительно обратиться в суд», — подчеркнул он.